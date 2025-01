Chauffeurs de taxi VS applications de VTC : le procès renvoyé

Une bataille judiciaire est déclarée entre les chauffeurs de taxi et les propriétaires des application de transport Yango, Heetch et Yassir. Les chauffeurs veulent que ces applications soient retirées du secteur des transports.



C'est le Gie du regroupement des taxis urbains du Sénégal qui a engagé le combat. Les chauffeurs ont fait une citation directe pour demander à ce que les transporteurs de VTC soient déclarés coupables de transport irrégulier, escroquerie, association de malfaiteurs contre les chauffeurs sous la responsabilité de Yango, Heetch, Yassir etc.



Le dossier qui a été évoqué ce matin devant le tribunal correctionnel de Dakar est renvoyé au 12 mars pour plaidoirie.



















































































