Chavirement à Ziguinchor: 5 corps sans vie repêchés, 1 disparu et 14 rescapés

Après la tragédie de Bofa Bayotte, la disparition des quatre exploitants forestiers, Ziguinchor vit un nouveau drame, celui des chavirements d’une pirogue et d’un chalutier à l’embouchure de Diogué. En effet, dans la nuit du samedi au dimanche, une pirogue a chaviré avec cinq Ghanéens à bord. Leurs corps sans vie ont été repêchés, informe le régional de la pêche de Ziguinchor.



Quant au chalutier, il a aussi chaviré avec quinze personnes à bord. Selon toujours notre source, 14 d’entre eux ont été retrouvées vivantes et une est toujours portée disparue.



Pourtant, le service départemental de la pêche d’Oussouye souligne, qu’au-delà des mises en garde de la météorologie nationale qui avait prévu un mauvais temps la nuit du samedi, qu’un drapeau rouge avait été érigé sur l’embarcadère de Diogué pour interdire toute activité en mer.



Le service de pêche indique donc que les chavirements sont causés par le manque d’observation des mesures de sécurité annoncées à l’avance par la météorologie et par les autorités locales compétentes.