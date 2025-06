Chavirement tragique sur le fleuve Sénégal : un septuagénaire perd la vie près de l'île Bagdad

Un drame s’est produit sur le fleuve Sénégal, dans la zone de l’île Bagdad, en territoire mauritanien. Une pirogue transportant trois personnes et quatre bœufs a chaviré, entraînant la mort d’un homme et de trois bœufs.



La victime, Abdoulaye Ba, âgé de 75 ans et habitant le village de Pathé Badio, a été retrouvée sans vie par les éléments de la Brigade des sapeurs-pompiers de Richard-Toll. Son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll.



Selon nos informations, Abdoulaye Ba revenait de Mauritanie où il s’était rendu pour acheter des bœufs dans le cadre de ses activités d’éleveur ou de commerçant.



Le bilan de l’accident fait état de deux survivants :



Oumar Sy, 77 ans, habitant de Niassanté,

Et Amadou Gaye, propriétaire de la pirogue, domicilié à Khouma Santhié.

Les trois bœufs retrouvés morts témoignent de la violence du chavirement, survenu dans des circonstances encore non élucidées.



Les autorités locales n’ont pas encore communiqué sur les causes exactes de l’accident, mais une enquête pourrait être ouverte pour faire la lumière sur ce tragique événement.













































Igfm