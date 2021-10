Cheikh Bamba Dièye: "Le Sénégal souffre à cause d’une élite plus préoccupée par l’intérêt personnel "

Cheikh Bamba, dans un post sur Twitter, repris par Ndarinfo, fustige l’attitude de nos dirigeants qui, selon lui, sont les causes du mal dont souffre le pays.



« Le Sénégal souffre à cause d’une élite plus préoccupée par l’intérêt personnel, qui gère nos affaires internes avec des valeurs importées et pour le compte d’intérêts étrangers », a écrit le député et leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ).



D’après l’ancien maire de Saint-Louis, toute œuvre humaine tient par la qualité de ses fondations et la solidité de ses structures.