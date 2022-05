Choix des candidats de BBY à Dakar : Macky conseillé d'investir Ansoumana Danfa pour éviter une nouvelle déroute...

Dans la commune des Parcelles Assainies, le Président du Mouvement de l’Action et de la Citoyenneté Authentique (MAC), Ansoumana Danfa a soutenu des centaines de familles pour qu’elles puissent fêter la fête de Korité. Au début de la semaine, plusieurs pères et mères de familles en majorité originaires de la région naturelle de la Casamance sont venus lui rendre hommage pour des actions faites durant le mois béni de Ramadan. Cette rencontre riche de propos a été aussi une occasion pour les populations des Parcelles de se prononcer sur les investitures.





Pour elles, Ansoumana Danfa est le mieux placé pour défendre leurs intérêts et ceux du Président Macky Sall. C’est pour cela elles demandent au Président de Benno Book Yaakaar d’accepter la candidature du leader Mac, qui a beaucoup fait pour leur bien-être. Les ressortissants de la région naturelle de la Casamnace ont abondé dans le meme sens : « Macky Sall a beaucoup fait en Casamance mais lors des dernières élections il nous a imposé des gens qui ne sont pas à la hauteur il doit rectifier le tire Pour ces élections législatives nous souhaitons que le président Danfa soit investi sur les listes de Benno sinon nous ferons le contraire .», ont t-ils menacé.



Lors des dernières élections, la coalition Benno Book Yaakaar conduite par Moussa Sy, a été battue presque dans tous les centres de vote. Selon Ansoumana Danfa, cette défaite n’est pas liée au bilan de Macky Sall : « Si on a perdu, c’est à cause des mauvaises investitures mais mon parti et moi nous sommes bien représentés et respectés par la population. Ici l’opposition n’existe pas mais les choix du Président Sall qui indisposent les électeurs.»



D’ailleurs la coalition Domou Rewmi a pris les devants en investissant Ansoumana Danfa.

Macky Sall va-t-il rectifié le tir en coptant le leader du Mac? Car qui gagne Parcelles Assainies peut espérer remporter le département de Dakar.