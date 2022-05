Choix des candidats pour la députation : Les Karimistes du mouvement "ALSAK-ITALIA" dénoncent des cas de fraudes et menacent du PDS

Le PDS risque gros aux prochaines élections législatives surtout dans la diaspora.

Les karimistes du mouvement ALSAK-ITALIA dénoncent les irrégularités notées lors des investitures des candidats en Italie le weekend dernier. Ces proches de Karim Wade accusent certains dignitaires du PDS d’avoir manœuvré pour copter leur amis qui ne pèsent rien en bafouant les textes, les règlements et les conditions d'investitures établis par le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Wade.









« Nous avons constaté sur les 35 sections qui ont délivré les résultats seulement une vingtaine (20) étaient présentes. La règle des procurations établies plus d'une quinzaine (15) a frauduleusement participé à une victoire confisquée par certains responsables de la fédération en lieu et place d’un consensus», déplore Moustapha DIouf, un des proches de Karim Wade.





Selon nos informations, des sections illégales, qui n'on aucun link avec le PDS mais surtout représentées par une personne auraient participé. Une information confirmée par le mouvement ALSAK-ITALIA. «C'est à dire sans un bureau de section issue d'une assemblée avec PV, juste un copain qui représente le parti dans la localité avec des attitudes dictoriales, exemple SALERN (…) Des sections frauduleusement conçues à l'image de Agrigento, Brescia dont le président légitime a été destitué avec la complicité du président de la fédération en port a faux avec les textes du parti, sur le vote, ils avaient établi leur plan non consensuel sur ses investitures », révèle Moustapha DIOUF, coordinateur d’ ALSAK-ITALIA.