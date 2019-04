Ciao Philippe !

Philippe Bohn, victime, serait-on tenté de dire, des effarantes révélations de Dakarposte sur sa gestion révoltante, ahurissante, calamiteuse, unilatérale... a fini d'être éjecté de la tête de la compagnie nationale. En ce moment Air Sénégal baigne dans une ambiance carnavalesque en ce vendredi saint, tant la défenestration de Monsieur Bohn y est vécue comme un sacrifice vers la résurrection du pavillon national. Cependant, le départ de l'ancien Monsieur Elf et agent de la Françafrique, semble pour certains le début de problèmes de la jeune compagnie. De nos sources très au fait de ce qui se passe dans ce patrimoine national (AIR SENEGAL), il nous revient que la gestion de Philippe Bohn a été des plus opaques avec des montages dignes de la mafia (nous y reviendrons avec une ébauche de détails, documents à l'appui).

Il appartient en somme au nouveau Directeur général de faire la lumière sur le contrat HiFly, le contrat de communication qui lie Air Sénégal à l'agence ALBG, la reprise des Airbus de Air Côte d'Ivoire et de Iberia, le rôle trouble de Eric Iba Guèye aux côtés de l'ex DG et enfin l'utilisation des ressources de la CDC. "Je pense qu'une interdiction de sortie de territoire pour Monsieur Bohn serait un moindre mal le temps de permettre à notre Serigne Bass national de recevoir le rapport que va sûrement commandité l'ex PM et actuel PCA de la compagnie" glisse une source .

En attendant Dakarposte vous promet des révélations explosives sur ALBG cette agence qui faisait la pluie et le beau temps dans les locaux de HC.



A suivre...