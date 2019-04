Ciment : nouvelle pénurie, le prix du sac encore en hausse

Une nouvelle pénurie du ciment s’installe encore au Sénégal. Mais cette fois, c’est la panne d’une machine de la Sococim qui fabrique un produit qui entre dans la fabrication du ciment, le clinker, qui serait la cause du problème. En effet, a souligné Oumar Diallo du service du Commerce, sur la RFM, la production de la Sococim est encore plus importante que celles de Dangote et des Ciments du Sahel, ce qui fait que la situation de manque se fait sentir.

Un manque du ciment qui a déjà entraîné une hausse du prix du sac, qui se vend désormais à 3300 francs sur le marché, au lieu de 3000 francs.



Une situation qui devrait perdurer encore pendant 15 jours, le temps que la machine soit réparée, selon Oumar Diallo. Qui ajoute que la Sococim a déjà fait convoyer un bateau de clinker pour résorber le gap.