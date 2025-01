Cinquantenaire de la BIP: La police récompense ses vaillants hommes à la retraite

A l'occasion de la célébration de la cinquantenaire de la Brigade d’Intervention Polyvalente ( BIP), le Contrôleur Général Abdoul Wahabou Sall, Directeur Général Adjoint ( DGA) de la Police Nationale a présidé hier vendredi, la cérémonie de remise de diplômes de reconnaissance aux anciens pour services rendus à la nation.



Selon le commissaire Mamadou Diouf , un grand hommage a été rendu aux anciens commandants et personnels retraités pour leur dévouement, leur courage et leur discipline, ainsi qu’aux disparus dont l’héritage reste précieux.



Cette célébration exprime une profonde gratitude pour leurs sacrifices. Ils ont reçu des diplômes de reconnaissance. Leur contribution inestimable à la sécurité et à la paix de notre nation restera une source d’inspiration pour les générations futures selon le chef de la Division communication de la police.



Pour rappel, la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a été créée en 1975, juste trois ans après le massacre des athlètes israéliens lors des jeux olympiques de Munich en 1972. Elle est sous la tutelle du Directeur Général de la Police Nationale.

La BIP a pour mission de rechercher, de détecter et de détruire les engins explosifs improvisés et munitions de guerre non explosées. Elle procède également à la mise en rubis, au transport, à la manipulation et à la destruction d’engins explosifs...



























































































seneweb