Citation directe: Me Moussa Sarr et Me Massokhna Kane vont défendre imam Kanté contre Waly Seck

Objet d’une citation directe de la part du chanteur Waly Seck à propos de son tee-shirt faisant la promotion des homosexuels, Imam Ahmadou Makhtar Kanté s’est attaché les services de Me Moussa Sarr et de Me Massokhna Kane pour sa défense, selon Seneweb. Imama Kanté " n’a fait que rappeler les principes et préceptes religieux sur une question sensible qui agite l’opinion publique nationale", a dit Me Sarr.

