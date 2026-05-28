Cité Fadia : Une dispute sur Sonko vire au drame, un jeune poignarde son grand frère

La tension politique autour d’un débat sur Ousmane Sonko aurait provoqué une violente altercation familiale à Fadia. Selon plusieurs témoins, une dispute entre deux frères a dégénéré dans une scène de chaos rarement vue dans le quartier. Le plus jeune, dans un accès de colère, aurait poignardé son grand frère au bras avant de monter au balcon de son domicile, armé d’un couteau et d’une machette.



Hors de contrôle, il lançait des morceaux de viande du mouton destiné à la Tabaski tout en criant sous les regards terrifiés des habitants. La victime a été évacuée d’urgence après les cris de détresse de sa famille, tandis que des riverains tentaient d’intervenir en jetant des pierres au balcon ou l’homme etait enfermé.



L’arrivée des Forces de Défense et de Sécurité a évité un drame encore plus grave. Avant l’intervention policière, certains habitants, furieux, auraient tenté de lyncher le suspect. Celui ci a sauté du toit avant de prendre la fuite dans les ruelles, poursuivi par une foule en colère. Les éléments des forces de l’ordre se sont interposés pour empêcher toute justice populaire.



Le mis en cause a finalement été maîtrisé puis placé entre les mains de la police des Parcelles Assainies.











































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