Coalition Bunt-Bi: Amadou Bassirou Ndiaye de Bokk Defar Senegaal claque la porte

Au lendemain de son échec aux élections législatives du 31 juillet dernier, la coalition Bunt-Bi vole en éclats. Arès les nombreux départs notés à la veille des élections, c’est au tour de Amadou Bassirou Ndiaye, président du mouvement Bokk Defar Senegaal, de quitter la coalition citoyenne.



Le divorce est désormais acté entre le président du mouvement Bokk Defar Senegaal et la coalition citoyenne Bunt-Bi. Amadou Bassirou Ndiaye qui révèle que ses objectifs n’ont pas été atteints au sein de cette coalition a décidé de tourner la page. «En insérant dans le projet de la coalition Bunt-BI la promotion de l'initiative économique, je n’ai fait que traduire ma conviction de toujours à savoir un secteur privé sénégalais gage de tout développement. Malheureusement, nos objectifs n'ont pas été atteints», se désole-t-il dans une note parcourue par «L’As».



Mais, il faut dire que cette rupture était déjà pressentie bien avant les élections. En effet, à quelques jours du scrutin, 5 mouvements, organisations et partis politiques membres fondateurs avaient quitté la coalition Bunt-Bi. «Les agissements de Cheikh Ibrahima Mbow, notre tête de liste nationale, violent les principes et les valeurs de base de la coalition», avaient soutenu les démissionnaires. Des accusations balayées d’un revers de main par le mis en cause qui rétorquait : «Cette déclaration est frauduleuse et diffamatoire». Ils reprochent également au plénipotentiaire de la coalition d’avoir abusé des pouvoirs qui lui ont été confiés pour introduire frauduleusement une déclaration diffamatoire et non conforme à leur planning de diffusion.



En tout cas, le départ d’Amadou Bassirou Ndiaye sonne comme un coup dur pour Bunt-BI. Cependant, le président du mouvement Bokk Defar Senegaal affirme que ce départ n'entame en rien sa détermination à participer à la recherche des solutions pour un Sénégal meilleur. « Nous avons participé à la création de la Société pour la Promotion de l’Initiative économique qui a beaucoup travaillé avec Dyna Entreprises/Chemonics, un sous projet de l’Usaid-Sénégal pour le renforcement du Secteur privé sénégalais», renseigne-t-il. Dévoilant son programme pour le pays, il déclare que la promotion de l'initiative économique permettra de mettre au travail tous les sénégalais, surtout les jeunes désireux de gagner de l'argent et d'améliorer leur niveau de vie. « Nous travaillerons pour assurer aux Sénégalais un pouvoir d'achat stabilisé et indexé sur le coût de la vie, en veillant sur les prix des produits du panier de la ménagère, sur le loyer, le transport, l'électricité et l'eau. Tout cela sera contrôlé pour obtenir une concurrence surveillée avec, entre autres, un corps des contrôleurs économiques avec des pouvoirs renforcés », promet-il