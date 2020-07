Colonel momar Gueye: « Le ministre Abdou karim Sall doit justifier son acte »

L’ancien conservateur des parcs nationaux, le colonel Momar Gueye estime que le ministère de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall éclaboussé par le scandale des six gazelles oryx doit fournir des explications claires aux sénégalais et aux techniciens de la faune sur son acte. Il soutient également que toutes les dispositions nécessaires pour assurer garantir le transfère en toute sécurité des gazelles Oryx vers Dakar n’ont pas été prise par le ministre.



« Mon role n’est pas de juger le ministre, parce que je ne maîtrise pas ses intentions. Mais je sais qu’il doit des explications aux sénégalais sur ces faits qui suscite la polémique. J’estime que le communiqué qu’il a rendu public n’est pas suffisant pour éclairer la lanterne des sénégalais et des techniciens spécialisé de la faune. J’estime également que, les dispositions nécessaires n’ont pas été prises pour garantir le transfère en toute sécurité des gazelles Oryx vers Dakar. », a déclaré l’ancien conservateur des parcs nationaux dans l’émission infos du matin de la TFM.