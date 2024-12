Commémoration du 80ème anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye : Voici l’intégralité du discours du Président Diomaye Faye

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 1 Décembre 2024 à 17:31 modifié le Dimanche 1 Décembre 2024 - 17:38

Le Sénégal a commémoré ce 1er décembre 2024 le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, un événement tragique de son histoire. La cérémonie, présidée par le Président Bassirou Diomaye Faye, a rassemblé des dirigeants africains, des membres du gouvernement et des invités venus du monde entier.



Le Président Faye, accompagné de ses homologues, a déposé des gerbes de fleurs au cimetière de Thiaroye, suivi d’une visite au mémorial dédié aux tirailleurs sénégalais et malgaches, où le Professeur Mamadou Koné a présenté une exposition intitulée “Thiaroye 44 : une mémoire blessée”.



La journée s’est poursuivie au camp Lieutenant Amadou Lindor Fall avec une cérémonie militaire et civile, marquant un tournant dans la reconnaissance de cet épisode douloureux.



Dans son discours, le Chef de l’État a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais morts le 1er décembre 1944. Le Président a annoncé l’érection d’un mémorial à Thiaroye, qui servira de lieu de mémoire, ainsi que la création d’un centre de documentation et de recherche. Il a également souligné que des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique et que l’histoire de Thiaroye sera intégrée dans le système éducatif sénégalais.





ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"