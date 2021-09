Conakry : Macky fait faux bond à Ouattara et Nana Akufo qui sont reçus par le chef de la junte

Les membres de la délégation des chefs d’Etat de la Cedeao sont arrivés à Conakry. Contrairement à ce qui a été annoncé dans une précédente publication, le président sénégalais, Macky Sall, n’a pas finalement rallié Conakry.



Toutefois, les présidents du Ghana et de la Côte d’Ivoire sont effectivement arrivés. Après le cérémonial d’accueil suivi des premiers entretiens entre le colonel Mamady Doumbouya et ses hôtes, au Salon d’honneur de l’aéroport, ils ont pris la route de l’hôtel Sheraton où ils doivent se concerter.



Depuis le carrefour du Centre émetteur jusqu’à l’hôtel, un cordon sécuritaire est assuré par des unités de la gendarmerie et des bérets rouges. La presse privée est tenue à bonne distance de cet établissement hôtelier où la rencontre doit dérouler.

























