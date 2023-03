«Il est condamné à 2 mois de sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Aujourd’hui, la vérité a gagné et le mensonge a perdu. À chaque audience, Mame Mbaye Niang est présent, parce que c’est lui qui est accusé maintenant celui qui a accusé n’est pas capable d’apporter ses preuves. Pendant ce temps il appelle à des manifestations et à brûler le pays.»



































































igfm