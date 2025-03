Condamné récemment à une peine d’emprisonnement ferme , le lutteur Pokola Balde , rattrapé par un autre cas, encore extrait de sa cellule

Les choses semblent s’achever au sommet d’une colline pour le lutteur Pape Mbaye alias Pokola.



En d’autres termes, tout porte à croire qu’il n’est pas encore sorti de l’auberge . En cause ?



Dakarposte a appris qu’il est devenu « DPAC » pour paraphraser le jargon de l’administration pénitentiaire, c’est à dire : détenu pour autre cause .



Il nous revient qu’il a été rattrapé par une autre affaire , précisément ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire du restaurant Zio » (ndlr : situé en face du commissariat de police de la Médina .



En compagnie de son ami Ada Fass et d’une autre personne , ils avaient nuitamment pris à partie le propriétaire du resto non sans le blesser.



Ada Fass sera arrêté par la suite , mais Pokola s’était évaporé dans la nature .



C’est donc ce dossier qui a été dépoussiéré. Pour ainsi dire qu’il est loin d’en avoir fini avec Dame Justice .



Récemment condamné pour outrage à agent, entre autres , Pokola est encore poursuivi pour violences et voies de faits en réunion commises la nuit , destruction de biens , coups et blessures volontaires etc…