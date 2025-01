Condoléances à Bambey: Le président Bassirou Diomaye Faye chez le ministre Alioune Dione

Le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye était ce dimanche 05 janvier à Bambey pour présenter ses condoléances au ministre Alioune Dione , suite au décès de son épouse Mame Diarra Tine. Le président de la République a été accueilli en présence de Serigne Mame Mor Mbacké Mourtalla, a appris Seneweb.



"Il m'a été accordé l'honneur de recevoir à Bambey Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, qui est venu exprimer ses sincères condoléances suite au décès de mon épouse, feue Mame Diarra Tine.



Cette visite du Chef de l'État témoigne une fois de plus de son attachement à la population, en général, mais particulièrement à l'égard de ses collaborateurs qui forment l’équipe gouvernementale.



J'ai particulièrement apprécié les mots de soutien et les prières qui m’ont été adressées par le Président de la République, qui renforcent notre croyance en Allah et nos prières pour le repos paisible de l'âme de ma regrettée épouse.



En outre, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers mes collègues ministres, ainsi qu'à l’ensemble des agents du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, qui ont partagé cette épreuve avec moi.



Je remercie également mes parents, mes proches et mes amis pour leur soutien indéfectible et leurs prières en ces douloureuses circonstances" a écrit le ministre Alioune Dione après la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.