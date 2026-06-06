Condoléances à Touba : le président Bassirou Diomaye Faye attendu chez Serigne Mountakha Mbacké

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est annoncé dans les prochaines heures dans la ville sainte de Touba, où il sera reçu par Serigne Mountakha Mbacké dès son arrivée.



Le chef de l'État va présenter ses condoléances au Khalife général des Mourides suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.



Le locataire du palais de la République se rendra également auprès de la famille de Serigne Saliou Mbacké, cinquième Khalife général des Mourides, pour leur présenter ses condoléances.













































































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