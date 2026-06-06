Le Sénégal expédie 2,93 millions de barils de pétrole brut en mai grâce à Sangomar

Le champ pétrolier offshore Sangomar a franchi une nouvelle étape dans sa montée en régime. Au cours du mois de mai 2026, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, représentant un volume total de 2,93 millions de barils. Cette performance, qui confirme la stabilité des opérations sur le site, est détaillée dans le rapport mensuel de production des projets Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA), rendu public vendredi par le ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines. Le document officiel précise que « le plateau de production se poursuit, attestant des bonnes performances du réservoir et des installations », une formule qui traduit la régularité de l’exploitation sénégalaise désormais inscrite dans la durée.



Cette cadence mensuelle s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du secteur des hydrocarbures au Sénégal. Entré en production en juin 2024, Sangomar, le premier projet pétrolier offshore du pays, a déjà produit plus de 47 millions de barils depuis son démarrage, tandis que les exportations cumulées dépassent les 51,9 millions de barils à destination de l’Europe, de la Chine et des Etats-Unis. Exploité par l’australien Woodside, qui détient 82% des parts du projet aux côtés de la société nationale Petrosen, le champ a été conçu pour atteindre un plateau de 100 000 barils par jour, une cible que les récentes performances semblent conforter. Pour mémoire, le Sénégal avait déjà expédié 2,95 millions de barils en avril 2026, soit un volume très proche de celui de mai, tandis qu’en janvier, quatre cargaisons totalisant 3,8 millions de barils avaient été enregistrées.



Au-delà des chiffres, ces résultats valident la stratégie énergétique nationale alors que le pays fait face à un contexte mondial marqué par la flambée des prix du brut. Lors du Conseil des ministres du 6 mai 2026, le gouvernement a d’ailleurs annoncé le renforcement de sa « doctrine énergétique » et la mise en place d’un « bouclier énergétique » destiné à protéger les ménages vulnérables et les industries stratégiques des chocs externes. La production de Sangomar, qui contribue à réduire le déficit commercial du Sénégal, est au cœur de cette ambition de souveraineté économique. Les autorités et l’opérateur Woodside négocient par ailleurs discrètement les contours d’une phase 2 du champ, qui pourrait porter la production à 150 000 barils par jour. Un signe que l’aventure pétrolière sénégalaise, portée par la cadence régulière des cargaisons de Sangomar, ne fait que commencer.



















































walf