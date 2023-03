Conduite en état d’ivresse : Du nouveau dans l’affaire Papis Diaw

Placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Jaxaay pour conduite en état d’ébriété, blessures involontaires et mis en danger de la vie d’autrui, le journaliste Mouhamadou Papis Diaw n'est pas encore sorti de l'auberge. Selon des sources autorisées de Seneweb, le journaliste de la Tfm, arrêté vendredi dernier par les hommes du commissaire Thioub, sera déféré au parquet demain lundi matin sauf changement de programme. En effet, la mesure de garde à vue va expirer ce dimanche à 23h.



Le chauffeur heurté par le véhicule du journaliste n'a pas été encore entendu



Pour rappel, le célèbre journaliste Mouhamadou Papis Diaw est entre les mains de la police depuis vendredi à 23h. Cet employé du Gfm est impliqué dans une rocambolesque affaire. En état d'ébriété très avancé, le susnommé conduisait son véhicule dans lequel il y avait une dizaine de cannettes de boissons alcoolisées. Mais il a terminé sa course au niveau des 02 voies de Keur Massar. Papis Diaw y a heurté un véhicule de M.F. Ce chauffeur a perdu connaissance suite à l'accident. La victime n'a pas encore été entendue par les enquêteurs du commissariat de Jaxaay, selon des sources de Seneweb. M.F n'avait pas encore retrouvé sa santé. Au courant du mois de décembre dernier, Papis Diaw conduisant en état d’ébriété avait déjà heurté une femme enceinte avant de prendre la fuite. Arrêté par les policiers de Jaxaay et présenté ensuite au procureur, le journaliste incriminé avait été libéré.































seneweb