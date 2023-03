Conférence de presse Benno : « Pour une affaire de procès, Ousmane Sonko veut mettre le pays à feu et à sang! » (Seydou Guèye, BBY)

Lors de la Conférence de presse de Benno Bokk Yakaar, ce mardi 21 mars 2023 au siège du parti PLD/Ànd Suqali, les projecteurs étaient totalement braquée sur le leader de Pastef, Ousmane Sonko.

Ainsi, faisant allusion aux émeutes de la semaine dernière et du procès en diffamation entre Ousmane Sonko et le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang, Seydou Guèye n’a pas mâché ses mots. « Nous avons un homme qui se croit au-dessus des hommes et au-dessus de la loi, pour une affaire de procès, Ousmane Sonko veut mettre le pays à feu et à sang », a décrié Seydou Guèye...





































































dakaractu