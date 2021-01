Confidentialité, Partage de données personnelles: Whatsapp contraint de s'expliquer

En effet, depuis plusieurs jours, ces derniers reçoivent sur leur smartphone une notification sous forme d’ultimatum leur demandant d’accepter les nouvelles conditions d’utilisation de l’application. En cas de refus, les récalcitrants ne pourront plus utiliser l’application à compter du 8 février 2021.

Une situation qui a poussé plusieurs utilisateurs à se ruer vers l’application Signal. Sur Twitter, facebook et instagram, Whatsapp veut éteindre le feu et s’est adressé aux utilisateurs.

“Face aux fausses rumeurs, l’application a souhaité clarifier ce qu’elle qualifie d’idées reçues et rassurer ses utilisateurs en Afrique francophone et dans le monde”, lit-on sur la page facebook officielle de Whatsapp.

Insistant sur sa mission de garantir à tous des communications privées, Whatsapp a précisé que “la mise à jour de la politique, qui ne concerne essentiellement que les messages à une entreprise, n’a aucune incidence sur la confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille”.

Selon Whatsapp il n’y a “pas de changement sur le plan de la confidentialité et de la sécurité de votre messagerie personnelle : les messages personnels sur WhatsApp et Facebook restent protégés par le chiffrement de bout en bout. En résumé, ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent lire vos messages ou écouter vos appels avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail”.

WhatsApp fait savoir qu’elle “ne conserve pas les historiques des destinataires des messages ou des appels. Développée pour offrir la possibilité de communiquer de manière privée, l’application permet d’avoir des conversations entièrement confidentielle”.

Le partage de localisation sur WhatsApp tout comme sur Facebook demeure lui aussi secret, rassure aussi l’application. “Lorsque vous partagez votre localisation avec quelqu’un sur WhatsApp, votre localisation est protégée par le chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que personne ne peut voir votre localisation à part les personnes avec lesquelles vous la partagez”.

Des inquiétudes ont également été soulevées par les utilisateurs quant au partage d’informations entre WhatsApp et Facebook, deux applications du groupe Facebook Inc.

Sur ce point, WhatsApp a tenu à rappeler que “l’application de messagerie ne partage pas vos contacts avec Facebook. Lorsque vous nous donnez votre permission, WhatsApp accède uniquement aux numéros de téléphone de votre carnet d’adresse afin que l’envoi de messages soit plus rapide et plus fiable. La liste de contacts n’est partagée avec aucune des autres applications proposées par Facebook Inc”.