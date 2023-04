Conflit en Casamance: " Le problème est réglé à 95%"( Yoro Dia).

Dans le cadre de l'émission " Point de Vue", le ministre porte-parole chargé de la Coordination de la communication de la Présidence de la République s'est également prononcé sur le conflit en Casamance. Et pour Yoro Dia, c'est presque le dénouement. " La Casamance...à mon avis, le problème est réglé à 95%. Comme disait Churchill, la magnanimité envers un adversaire vaincu est non seulement morale mais aussi c'est un bon investissement pour l'avenir. Ce qui reste aujourd'hui c'est la magnanimité du président de la République qui reconnaît que ce sont des frères égarés et finalement on va trouver la paix. Mais pourquoi la question a été réglée? et c'est ça la question géopolitique. L'appel de Goudomp va être entendu parce qu'une guérilla ne négocie jamais aussi longtemps parce que l'option militaire est encore possible".



D'après le journaliste, " Avant cela, la négociation devient une stratégie de continuation de la guerre par d'autres moyens. Et je pense que l'appel de Goudomp va être le bon appel et on va trouver la paix".



Yoro Dia de se rappeler l'opération militaire en Gambie et la prouesse que le Sénégal a réussie en faisant partir Yahya Jammeh. " Il y a de cela quelques années, j'avais été invité par l'amicale des chanceliers des affaires étrangères pour faire une conférence. Et je leur ai parlé de l'opération en Gambie c'est-à-dire comment le Sénégal a réussi à chasser Yahya Jammeh du pouvoir sans tirer un seul coup de feu. Cela doit être enseigné dans les écoles de diplomatie et dans les écoles militaires parce que Yahya Jammeh était une grosse épine dans le pied du Sénégal pendant 17 ans...Le fait pour le Président Macky Sall d'avoir réussi à faire partir Yahya Jammeh sans tirer un seul coup feu, à mon avis, doit être étudié dans les écoles de diplomatie etc", a-t-il conclu.



















































































































