Conseil constitutionnel : Moustapha Diakhaté tacle les Sages et accuse Macky

La décision du Conseil constitutionnel sur le recours des députés de l'opposition, est un "attentat contre la République". Tel est l'avis de l'ancien président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle. "Avec cette décision, le Conseil constitutionnel immole la loi organique nº2016- 23 du juillet 2016 et outrepasse ses prérogatives. En se réunissant, le 22 juillet 2021, sans trois de ses membres définitivement absents pour décès et fin de mandat, le juge constitutionnel a allègrement violé la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016, relative au Conseil constitutionnel", a jugé Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook.



À l'en croire, cette loi dispose, en son art. 23 : "Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres."



Contrairement aux propos du professeur Ismaïla Madior Fall, dénonce-t-il, la délibération du 22 juillet 2021 du Conseil constitutionnel est illégale et dangereuse.



"En ma qualité d'ancien député ayant voté cette loi et militant d'un Sénégal respectueux des lois qu'il s'est librement dotées, je condamne avec la dernière énergie la forfaiture du Conseil constitutionnel. Il s'y ajoute qu'en ne procédant pas au remplacement des trois membres qui ont définitivement quitté le Conseil et en cautionnant ce hold-up juridique, le président de la République vient de manquer très gravement à ses obligations constitutionnelles de garant du fonctionnement régulier des institutions", a soutenu l'ancien député.















































seneweb