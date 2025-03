Conseil des ministres : Ousmane Sonko invite ses ministres à « travailler ensemble autour de 12 chantiers prioritaires »

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, Ousmane Sonko a invité son gouvernement à travailler ensemble autour de 12 chantiers prioritaires axés sur les chaînes de valeur, de l’agriculture au numérique en passant par la santé et l’environnement, afin d’accélérer les projets dits catalytiques et ceux dits Quick wins capables de produire des résultats rapides. Selon lui, ces projets, mis ensemble, feront l’objet d’une mise en cohérence au niveau budgétaire dans la logique de l’agenda national de transformation.



Ensuite, Ousmane Sonko a annoncé l’activation des programmes Progress et 1000 coopératives solidaires qui cibleront essentiellement les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Toujours pour faire à la pauvreté persistante, notamment en milieu rural, le Premier ministre annonce qu’un nouveau cadre de gouvernance sera mis en place pour optimiser les interventions.



Enfin, conformément aux directives du Président de la République, Ousmane Sonko explique que « des mesures sont en cours d’application en rapport avec la maîtrise des dépenses publiques et à la modernisation du système de collecte des recettes, notamment par la digitalisation ».









































Le Soleil