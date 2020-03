Conseil des ministres en téléconférence – Covid 19, une aubaine pour Macky Sall ?

Ce mercredi 1er avril 2020, notre pays va connaître un fait inédit. Ce sera en effet pour la première fois de l’histoire, coronavirus oblige, que le très solennel et très attendu conseil des ministres va se dérouler hors du Palais de la République. Ah si, le président de la République sera seul au Palais. Pour le reste, tous les ministres et autres personnalités qui doivent siéger dans ce saint des saints sont invités à rester chez et se connecter sur internet. C’est en effet par l’intermédiaire d’internet que le conseil des ministres se déroulera. Le Sénégal inaugure donc la vidéoconférence (ou visioconférence) des ministres sous la forte menace du coronavirus. Une aubaine pour le chef de l’Etat qui n’aura plus, pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, à vivre les intrigues de palais. Ministres opportunistes, délateurs en tous genres, comploteurs et autres putschistes s’abstiendront de fréquenter le Palais de la République à l’heure du coronavirus, quand le Chef de l’Etat lui-même se confine exprès. Pendant toute cette chaude période, Macky Sall aura la paix, ce qui lui évitera d’écouter les persiflages des uns, les insinuations des autres. La baraka pour lui, ce corona mais, pourvu que cela ne dure pas ! C’est la prière de tous les courtisans sevrés de Palais pour cause de Covid 19





























Mamadou Ndiaye, dirpub dakarposte



njaydakarposte@gmail.com