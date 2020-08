Conseil présidentiel : l'intégralité de la présentation du Ministre Abdou Karim Fofana

Le Conseil présidentiel sur le logement s'est tenu le 20 août 2020, au Palais de la République. Sur cette vidéo, on peut suivre la présentation du ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, dans son intégralité.



Tags: Conseil-presidentielMinistre Abdou Karim FofanaPresentation

Auteur: Seneweb News - Seneweb.com







