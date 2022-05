Construction d'un nouvel hôpital à Dakar: Barthélémy Dias va soumettre son projet à...

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias compte mettre un nouvel hôpital de plus d’un hectare à la disposition des populations dakaroises.



« Notre volonté, c’est de ramener l’humain au cœur de nos priorités, de nos urgences et de nos politiques », a déclaré l’édile de Dakar.



A cet effet, le nouveau maire de la Ville a décidé de placer cette question cruciale de la santé à la tête de ses priorités avec un programme spécial pour « L’élargissement de la carte sanitaire et permettre surtout aux Dakarois d’avoir accès à des soins de qualité, et à des prix sociaux ».



Ainsi, regrette-t-il, « Aujourd’hui, il est difficile de pouvoir accepter en tant qu’autorité que des personnes n’arrivent pas à se soigner, faute de moyens»



Le projet du nouvel hôpital sur une assiette foncière de la ville pour un hectare et demi sera bientôt soumis au conseil municipal.



« Nous avons pris l’engagement et je vais soumettre ce projet au conseil municipal de la ville afin d’exploiter une assiette foncière d’un hectare et demi de la ville de Dakar qui va abriter cet hôpital » a-t-il fait savoir.



Toutefois, il souligne que «ce projet va nous permettre de pouvoir accompagner les populations avec une politique sociale qui permettra aux Dakarois de pouvoir se soigner avec les moyens à leur disposition. Mais se soigner avec bien-sûr, la qualité, c’est très important pour nous».



En outre, il a rappelé son engagement sur l’hôpital des Parcelles Assainies et a précisé qu’il tient à concrétiser cette promesse de campagne en acte concret. «C’est également dans cette dynamique que l’hôpital Abass Ndao verra son plateau rehaussé, je profite de la même occasion pour informer le public que la ville de Dakar a pris l’engagement de reprendre en relance le centre de dialyse de la ville de Dakar de Liberté », a précisé le maire de Dakar.



Par ailleurs, il a procédé à l’octroi de 100 bourses aux étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar accompagnés de 25 permis de conduire, ce 16 mai.

















































