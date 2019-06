Contentieux avec la CBAO : La Sonacos perd 600 millions en biens immobiliers

Un terrain nu de 3229 mètres carrés situé à Bel-Air sous le titre foncier N° 7581/DG, ex- 16192/DG, évalué à 350 millions de francs CFA et un autre de 2538 mètres carrés situé sur la route des Grands Moulins de Dakar, inscrit sous le titre foncier N° 11055/DG devenu 7683/DG et évalué à 250 millions de Fcfa, tous appartenant à la SONACOS seront vendus aux enchères le 9 juillet prochain, à l’audience des Criées suite à une ordonnance rendue le 7 juin dernier par le Tribunal de Grande instance de Dakar.



Selon l’observateur qui donne cette information, ces biens immobiliers ont été saisis dans le cadre du contentieux de la Sonacos avec la Banque Cbao-Attijari qui lui réclame une créance de 615 millions Fcfa contractée sous le magistère d’Abbas Jaber.