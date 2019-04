Contrat d'affermage : Suez rafle le marché

lap de fin pour la Sénégalaise des eaux (Sde). La Direction centrale des marchés publics (Dcmp) a approuvé l'attribution provisoire du contrat d'affermage à Suez, validant ainsi le choix du Comité d'évaluation des offres. Il ne lui reste plus maintenant, comme dernier recours, que de saisir la Cour suprême et espérer un sursis en exécution.

Le quotidien Libération signale que l'attribution provisoire sera publiée dans les prochaines 48 heures. Pour rappel, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) avait ordonné, après avoir constaté des irrégularités et incohérences dans la procédure d'attribution, l'annulation de ce marché de la gestion de l'eau au français Suez.