Contre la mauvaise gestion de leurs ressources et pour une refonte totale de l ’IPRES : Les retraités dans la rue ce Samedi

Contre toute attente, des retraités affiliés à l’Institution de prévoyance des retraités du Sénégal (Ipres) ont battu le macadam . Ce, pour exiger la valorisation de leurs pensions en vigueur depuis 2018 et jamais appliquée et une meilleure gestion de leur institution plombée par des détournements sans suite avec des rapports d’audits publiés.



Pour cette marche initiée par l’Association des retraités veufs, veuves et orphelins du Sénégal, elle a eu, nous souffle t'on, comme point de départ la place de l’Obélisque passant par les allées du Centenaire et se terminer à l'intersection de la RTS.



Autres motifs de marche de ces personnes du troisième âge, ce sont l’amélioration des soins dans les centre médico-sociaux de l’Ipres avec une dotation correcte de médicaments et leur prise en charge correcte dans les hôpitaux, la modification des statuts de l’Ipres, l’intégration et l’implication des retraités dans la gestion de l’Ipres notamment au niveau Conseil d’administration avec des voix délibératives ».



L'un des responsables de l’Association des retraités de Keur Massar, Salif Ndiaye de laisser entendre: « Cette marche pacifique des personnes du troisième âge se justifie avec la gestion antérieure catastrophique et du top management de l’Ipres secouée par des scandales sans suite. Honnêtement, le top management de l’Ipres doit disparaitre car il est nul. Ces gens ne se soucient pas de la situation des retraités du Sénégal. La racine du mal des retraités, il faut le dire tout haut c’est Racine Sy et son équipe. Chaque mois, nous enregistrons des retards de payement de ces pensions. La gestion du patrimoine de l’Ipres laisse à désirer. Et au lieu que le Conseil le règle, il divertit les retraités ».



Leur président Demba Wéllé Diop d'ajouter: « Nous protestons à travers cette marche pour demander au Chef de l’Etat de prendre sa responsabilité. Que Macky dégage ces gens- là qui jouent avec le patrimoine des pauvres vieillards que nous sommes. Parce que demain ce qui va se passer ici risque d’être pénible. Un jour, un retraité va mourir devant post- finances. Et la responsabilité incombera à Racine Sy et à son équipe ».



La situation de Post finances a été également abordée par ces personnes du troisième âge qui expriment tout bonnement leur déception au Conseil d’administration de l’Ipres.

Salif Ndiaye de rajouter une couche: « Mais, c’est impensable avec ce qui se passe avec cette histoire Post-finances. Déjà, la convention avec Post-finances est illégale. On nous parle de carte biométrique depuis 02 ans et on ne parvient pas à avoir ces cartes. Ils distribuent ces cartes de manière sélective. Ils avaient commencé par Pikine en disant qu’ils vont appeler par 100 personnes. Mais maintenant, ils nous font déplacer jusqu’à la foire. Pendant 02 ans, on nous fait valser. C’est immoral. Nous disons donc au président de réagir car les retraités sont exténués par le Conseil d’administration ».















