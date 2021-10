Convention Etat-Employeurs : Le département de Mbour en pôle-position pour l’employabilité des jeunes

Dans le département de Mbour, des jeunes se sont constitués en Groupement d’intérêt économique (GIE) pour bénéficier du programme mis en place par le gouvernement pour l’employabilité de la jeunesse. Conformément aux promesses du président de la République en date du 8 mars dernier suite aux regrettables émeutes du 3 mars, le ministre Dame Diop, en charge de la Formation des jeunes et de leur insertion en milieu professionnel, a mis en œuvre les promesses présidentielles. C’est ainsi que la convention signée à Mbour va permettre à ces GIE d’exploiter plusieurs hectares de terre pour s’adonner à l’horticulture et à l’arboriculture.



Le président de la République, Macky Sall respecte ainsi sa promesse et son ministre en charge de la formation et de l’employabilité des jeunes a mis à exécution les directives de ce dernier. C’est donc le ministre Dame Diop qui met ainsi l’efficacité au service de la jeunesse en lieu et place de paroles lancées en l’air.



Tout le mérite lui revient donc et c’est tout bénéfice pour tous ces jeunes qui vont pouvoir se prendre en charge grâce à une activité génératrice de revenus.



