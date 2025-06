Convoqué à la DIC, Moustapha Diakhaté déclare: "je ne répondrai à aucune de leurs questions et je ne signerai pas le procès-verbal de l’audition...Pastef veut m’envoyer encore à Rebeuss..."

"Dans quelques instants je ferai face aux policiers de la Division des investigations criminelles. J’informe l’opinion nationale que je ne répondrai à aucune de leurs questions et je ne signerai pas le procès-verbal de l’audition.



La volonté du régime Pastef est de m’envoyer encore à Rebeuss. Si tel est le cas, je demande à tout le monde de renoncer à venir me voir en prison. Je connais le fardeau de la visite carcérale pour les familles, les amis et les proches. Bëguma sonal kenn.



C’est un combat politique qui m’aura emmené en prison. La seule réponse est le combat politique dans le respect de la Constitution et des lois de notre pays.



Dieu bénisse le Sénégal !



Moustapha Diakhaté, ce 10 juin 2025." déclare Moustapha Diakhaté quelques heures avant son déplacement à la rue Carde (siège de la Division des Investigations Criminelles )



Selon des informations de dakarposte glanées de son avocat , il a bel et bien déféré à la convocation des limiers de la DIC et au moment où ces lignes sont écrites, Moustapha Diakhaté se trouve dans les redoutés locaux de ce démembrement de la police Sénégalaise.