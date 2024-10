Coopération police-gendarmerie : Un acte fort pour éradiquer la criminalité urbaine

Pour renforcer les axes de coopération entre la police et la gendarmerie, pour une prise en charge efficace de la sécurité des concitoyens, des travaux du comité paritaire des deux entités ont été lancés ce matin sous la présidence conjointe du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général Martin Faye, et du directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général Mame Seydou Ndour



Cette rencontre du Comité paritaire police-gendarmerie s’est tenue ce mercredi 16 octobre 2024 à la Maison de la gendarmerie sise au quartier Samba Dièry Diallo de Colobane. Cette activité s'inscrit dans le registre des efforts de renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux institutions en matière de sécurité publique.



Ainsi, durant toute la journée du 16 octobre 2024, les hauts responsables de la police et de la gendarmerie vont, au cours des travaux de commissions, proposer des critères de répartition des secteurs de compétence, des mesures de coordination en matière de police de la circulation, des actions conjointes dans la lutte contre des phénomènes tels que la grande criminalité urbaine ainsi qu'une coopération en matière de formation et d'entraînement.



Les conclusions retenues à l'issue des travaux de commissions feront l'objet d'un mémorandum d'entente consigné par le général de division, haut commandant de la Gendarmerie nationale et l'inspecteur général de police, directeur général de la Police nationale", a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom