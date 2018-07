Coopération policière : Guillermo Fernández Bueno a été arrêté au Sénégal

Le DGPN Omar Mâle peut s'estimer heureux. En effet, les limiers de la Police Nationale ont mis fin à la cavale de l'un des plus dangereux criminels.



A la suite d'un mandat d'arrêt international lancé par l'Espagne, la justice sénégalaise a mis la main sur un homme extrêmement dangereux recherché par la justice espagnole depuis plusieurs mois.



Dakarposte est en mesure de révéler que Guillermo Fernandez Bueno, de nationalité espagnole, s’était évadé de la prison de Dueso, dans la localité de Santander. Il était poursuivi pour viol et meurtre.



L’homme a été arrêté ce lundi 30 juillet par la police sénégalaise. Dans la presse espagnole, on affirme qu’il était venu passer ses vacances avec sa compagne au pays de la Téranga.



« 26 ans de prison pour viol et meurtre »



Concernant l’identité de sa compagne, la police a préféré passer sous silence ce détail et la seule information actuellement disponible sur elle est qu’elle est assistante sociale. Les deux se sont connus en prison il y a quelques années. D’après 20minutos, média espagnol, parcouru par dakarposte, Guillermo Fernandez Bueno est passé par le Maroc et la Mauritanie avant de tenter de fouler le territoire sénégalais avec un faux passeport.



Pour rappel, Guillermo Fernandez Bueno était condamné à 26 ans de prison pour des faits qui remontent au 14 décembre 2000, date à laquelle il avait violé puis assassiné une femme dans une cafétéria de Vitoria