" Corona fake-news " - Quand on fait paniquer tout un quartier (rue 9 de la Médina) par des... rumeurs

Cela s’est passé quelque part dans Dakar. Précisément sur la rue 9 entre l'angle 12 et 8 de la Médina. Dakarposte , qui a recoupé, a appris qu'une jeune femme qui se sentait un peu malade s’est rendue dans un hôpital pour se faire examiner. Avec la survenue du coronavirus qui fait si peur, des voisins ont tôt fait d’affirmer que la jeune femme était atteinte de cette terrible maladie et ils ont alerté les services médicaux avant de répandre, dans la même minute le bruit dans le quartier. Et lorsque les voisins ont constaté que des médecins sont arrivés et ont convoyé les «malades» vers l’hôpital, ils en ont naturellement conclu que Covid 19 est entré dans leur quartier, surtout que, par crainte que le cas soit positif, les autorités médicales avaient isolé les voisins proches qui ont été conduits dans un hôtel.

C’est l’un d’entre ces voisins confinés dans un hôtel qui confirme qu’en vérité le cas en question a été testé négatif. La personne concernée a été reconduite chez elle en même temps que ses proches qui avaient été envoyés pour des examens. Et, pourtant, malgré les assurances des autorités médicales, il se trouve encore des voisins qui n’osent plus approcher cette famille qui avait été soupçonnée d’être atteinte du coronavirus et qui, par conséquent aurait pu contaminer tout le quartier. Le cas testé est négatif mais les voisins ont toujours peur. C’est donc dire que les stratégies de communication pour sensibiliser les Sénégalais sur Covid 19 doivent être plus affinées. On doit leur expliquer que les gens déclarés guéris après avoir attrapé le coronavirus ne peuvent plus propager cette maladie car ils ne peuvent plus contaminer personne. Si on les autorise à rentrer chez eux c’est parce qu’il n’y a plus de danger pour leur entourage. Il faut donc éviter de stigmatiser les malades guéris. C’est la leçon qu’il faut tirer de ce cas.