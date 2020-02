Coronavirus : 20 nouveaux cas confirmés en France

Si la situation, officiellement, s'améliore en Chine avec 29 nouveaux morts mercredi 26 février (bilan quotidien le plus bas depuis un mois), le coronavirus semble s'étendre à l'échelle mondiale. Voici les principaux développements liés au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures.



Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France a connu une "augmentation sensible" jeudi, passant à 38 cas confirmés contre 18 la veille, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Vingt-quatre personnes sont hospitalisées, dont deux dans un état grave. Le ministre assure que le système de santé français est prêt à faire face à une épidémie.

Plusieurs investigations "toujours en cours" sont "susceptibles de faire évoluer ce bilan", a-t-il ajouté, précisant que parmi les 20 nouveaux cas détectés figurait "un regroupement de 12 cas" lié aux deux malades identifiés mercredi dans l'Oise.

"On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive... On va devoir l'affronter au mieux", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un échange jeudi 27 février, dans la matinée, avec les médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où est décédé la veille le premier Français victime du coronavirus.



À Nice, le carnaval, qui devait s'achever samedi, a été écourté "à titre préventif", a annoncé le maire Christian Estrosi, soulignant que l'événement attirait "un flux international important et notamment nos voisins italiens".



Selon le professeur Salomon, directeur général de la santé, le numéro vert (0800 130 000) mis en place pour répondre aux questions sur le coronavirus en France a reçu 25 000 appels mardi et 21 000 mercredi. Son amplitude d'ouverture a été élargie de 8 h à 21 h.



L'Arabie saoudite a suspendu "temporairement" l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, dans le but de prévenir l'arrivée de l'épidémie de Covid-19.



L'Amérique latine, qui n'avait pas encore été touchée par l'épidémie, a déclaré, jeudi, son premier cas au Brésil.