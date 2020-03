Coronavirus : 30 décès et 1 606 cas confirmés en France

Plus de 4 000 morts dans le monde. Selon le décompte réalisé par l’université américain John Hopkins, le coronavirus Covid-19 avait fait, ce mardi matin, à 6 h 30, 4 026 morts. En France, on comptait mardi à 15h au moins 30 décès et 1 606 cas de Covid-19 confirmés.





-Un ministre français contaminé.



Franck Riester, ministre de la Culture, a fait savoir lundi soir qu’il avait contracté le coronavirus Covid-19. Son état de santé « n’est pas du tout inquiétant », a assuré mardi matin le ministre de la Santé Olivier Véran.



-Les Italiens désormais priés de ne plus sortir.



Le gouvernement a signé lundi soir un décret qui étend à toute l’Italie les mesures drastiques confinant depuis dimanche un quart de la population dans le nord du pays.



-Pas de risques de pénurie dans les magasins français.



« Le risque de rupture d’approvisionnement n’existe pas », a affirmé ce mardi matin la secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher. « Il n’y aura pas de pénurie » dans les rayons, a abondé le PDG de Système U.



Les étudiants américains priés de suivre leurs cours en ligne.

Face au coronavirus, une série d'universités américaines généralisent les cours en ligne : les prestigieux établissements de Harvard, Princeton, Columbia, Berkeley, qui comptent des dizaines de milliers d'étudiants, ont annoncé la suspension totale ou partielle de leurs cours physiques pour passer à l'enseignement virtuel.



Contrairement à certains pays comme l'Italie ou le Japon, aucune fermeture générale des établissements n'a été prononcée, et ces universités, souvent privées, prennent chacune leur décision.



28 cas confirmés dans les Pays de la Loire.



L’agence régionale de santé, dans son point de situation à midi, annonce deux cas supplémentaires par rapport à hier, en Pays de la Loire. L’un en Sarthe, l’autre en Vendée.