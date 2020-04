Coronavirus : Keur Massar enregistre 5 cas positifs

Les cas contaminés augmentent à Keur Massar. Entre samedi 4 avril et lundi 6 avril, 5 personnes sont testées positives dans cette localité, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ces cas positifs commencent à installer la psychose chez les populations de ce District. Lequel compte 139 176 hommes et 138 954 femmes soit une population totale de 278 129 habitants.

Au 6 avril 2020, 226 cas ont été répertoriés positifs à la maladie Covid-19, au Sénégal. Il s’agit de 82 guéris, 2 décès, 1 évacué et encore 131 cas sous traitement.