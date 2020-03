Coronavirus : Le Sénégal suspend les vols en provenance de France, Espagne, Italie, Belgique…

Le gouvernement sénégalais, à travers son ministère du Tourisme et des transports aériens, a décidé de suspendre "tous les vols en provenance et à destinations des pays suivants: France, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Algérie", à partir de ce mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Ce, "après avoir apprécié l'avis des experts sur le risque pour l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de devenir un espace de contamination qui, à terme, pourrait faire de notre pays l'épicentre de la pandémie du coronavirus", selon toujours le ministre Alioune Sarr.



Il a pris cette décision ce lundi au cours d'une réunion d'évaluation sur le dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus, avec les experts du ministère de la Santé et l'Action sociale et ceux de son département.



À signaler toutefois que les vols cargo et les évacuations sanitaires ne sont pas concernés.



Depuis son apparition au Sénégal, le 2 mars 2020, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 a largement augmenté passant d'un cas à 26 cas positifs à la date d'hier (dont deux guéris), selon les sources officielles du ministère de la Sant et de l'Action sociale.























seneweb