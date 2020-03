Coronavirus - Un malade guéri peut-il rechuter ? : La réponse d'un spécialiste

Une personne malade du coronavirus déclarée guérie peut-il rechuter. La question a été posée hier au Pr Moussa Seydi sur le plateau de la Rts.

Selon le chef du département des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, il est difficile à l'heure actuelle de donner une réponse précise.



"ça peut être possible, comme ça peut ne pas être possible. Pour l'instant, nous ne savons pas, je ne peux pas répondre à cette question", tranche-t-il.



Le spécialiste rappelle que certaines informations avec ébola n'ont pas été disponibles que plus tard après l'épidémie. "C'est maintenant que nous savons que ébola se transmet par voie sexuelle".



A propos des séquelles aussi, la réponse est la même. "On ne sait pas s'il y a des séquelles ou pas. Nous n'en voyons pas pour le moment. Mais on ne sait pas. On nous avait dit que ebola ne laisse pas de séquelles, mais elles sont apparues un an après", rapelle-t-il.



C'est dire donc que la maladie garde encore des mystères, même pour les spécialistes les plus rompus à la tâche.

















seneweb