Coronavirus dans le monde : bilans en baisse dans les pays européens les plus touchés

La pandémie a fait au moins 204 696 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche 26 avril. Plus de 2,9 millions de cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.



En proportion de la population, hors micro-Etats, c’est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (612 morts par million d’habitants), devant l’Espagne (496), l’Italie (441), la France (350) et le Royaume-Uni (305). Les Etats-Unis (164) arrivent loin derrière.



Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie de coronavirus affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au moment où l’Europe commence prudemment à sortir du confinement face à une épidémie qui a déjà tué plus de 200 000 personnes dans le monde.



Le très strict confinement mis en place en Espagne assoupli

L’Europe reste le continent le plus touché par la maladie avec plus de 122 000 décès à ce jour. En Espagne, la pandémie a fait 288 morts entre samedi et dimanche, soit le bilan quotidien le plus bas depuis le 20 mars. Il s’élève désormais à 23 190 morts dans le pays, qui a payé le plus lourd tribut à la maladie, derrière les Etats-Unis et l’Italie, mais qui commence à alléger le confinement en laissant sortir les enfants. Les moins de 14 ans ont ainsi pu prendre l’air pour la première fois depuis six semaines dimanche.





Parmi les autres pays européens les plus touchés :



L’Italie, le pays européen le plus endeuillé avec 26 644 morts, a enregistré dimanche 260 décès supplémentaires dus au virus, le bilan quotidien le plus faible depuis le 14 mars (175 morts). Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a indiqué dans le quotidien La Repubblica que les écoles, fermées depuis début mars, rouvriraient en septembre.

Au Royaume-Uni, 413 personnes atteintes par le coronavirus sont mortes entre samedi et dimanche. Ce chiffre, le plus bas depuis la fin du mois de mars, marque une spectaculaire diminution depuis la veille, où 813 décès supplémentaires avaient été enregistrés. Mais les chiffres communiqués chaque jour sont très volatils et peuvent prendre en compte des décès parfois survenus bien avant.

Le bilan quotidien en Allemagne continue de décroître, selon les données publiées dimanche par l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Le pays enregistre 140 nouveaux décès, pour un total de 5 640, et 154 175 cas de contamination.



Près de 1 330 morts en 24 heures aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré 1 330 morts supplémentaires en une journée, selon le décompte publié dimanche par l’université Johns-Hopkins, qui fait référence. Le pays le plus endeuillé par la pandémie en valeur absolue, déplore au total 54 841 décès, et a enregistré 964 937 infections confirmées depuis l’apparition de la maladie.



La municipalité de Pékin a annoncé dimanche qu’elle interdirait à compter du 1er juin une série de comportements jugés « non civilisés » afin d’améliorer l’hygiène dans les lieux publics. Eternuer, tousser sans se couvrir le nez ou la bouche, ne pas porter de masque en cas de maladie font partie d’une nouvelle liste d’infractions dans la capitale chinoise. La nouvelle réglementation impose également de « s’habiller proprement » et d’installer des marquages pour la distanciation sociale dans les lieux publics.



Un ramadan sans prières collectives



Le monde musulman a entamé, en fin de semaine, le mois de jeûne du ramadan sans prières collectives ni repas partagés : les portes des mosquées restent closes et les rassemblements familiaux sont interdits.



En Iran, où la maladie a tué 5 710 personnes (pour plus de 90 000 cas), selon les chiffres officiels, il a commencé sur fond de crainte d’une recrudescence de l’épidémie, deux semaines après le début de la réouverture partielle des commerces. Selon Mohammad Mehdi Gouya, directeur du département des maladies infectieuses au ministère de la santé, certaines provinces du pays observent une « nouvelle recrudescence » de cas.



Au Pakistan, les fidèles se sont rués dans les mosquées et sur les marchés pour acheter de quoi préparer la rupture du jeûne, faisant fi des recommandations sanitaires.