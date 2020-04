Coronavirus: l’Italie prévoit un déconfinement très graduel à partir du 4 mai

La seule exception, ce sont les chantiers et les entreprises stratégiques qui pourront rouvrir ce lundi 27 avril. Les écoles, collèges et lycées resteront fermés jusqu’en septembre, en raison du « risque de contagion élevé » a indiqué le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, lors de la présentation du plan. Certains détails de celui-ci n’ont pas été dévoilés, notamment ceux concernant les modalités pour les transports en commun dans la nouvelle phase de coexistence avec le virus.



C’est un déconfinement très graduel que prévoit l’Italie. À condition de respecter les distanciations sociales, d’être muni d’une certification de sortie et de porter un masque dans les lieux fermés, on pourra de nouveau circuler à partir du 4 mai, au-delà de quelques centaines de mètres de son domicile. C’est-à-dire accéder à un jardin public avec ses enfants et pratiquer un sport individuel.



Les déplacements d’une région à l’autre, sous condition



Les déplacements à l’intérieur d’une même région seront autorisés pour rencontrer des membres de sa famille. Ceux d'une région à l’autre seront permis si le lieu de travail ou de résidence se situe en dehors de la zone où l’on était confiné. Les entreprises du secteur manufacturier, de la construction et du commerce en gros, rouvriront ce lundi si les protocoles de sécurité sont garantis.



La réouverture des commerces au détail et des musées est fixée au 18 mai, celle des salons de coiffure, bars et restaurants au 1er juin. Mais les établissements scolaires resteront fermés jusqu’en septembre. Les funérailles pourront être célébrées à partir du 4 mai, en présence de 15 personnes maximum. Les messes restent, quant à elle, suspendues jusqu’à nouvel ordre.































