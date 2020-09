Coronavirus : le Premier ministre français Jean Castex négatif mais à l'isolement

Le Premier ministre français est à l'isolement pour une semaine. Cas contact, le locataire de Matignon a été testé négatif ce mercredi, après avoir côtoyé le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, testé, lui, positif à la Covid-19. Le 5 septembre dernier, Jean Castex avait en effet passé plusieurs heures en voiture avec le patron de la Grande boucle lors de la 8e étape entre Cazeres-sur-Garonne et Loudenvielle.



Les services de Matigon ont assuré que le Premier ministre et Christian Prudhomme "avaient porté tous deux un masque et ont respecté les gestes barrières".



Par précaution et en application des règles sanitaires, Jean Castex restera isolé jusqu'à "J+7", soit jusqu'à samedi. Il se fera ensuite re-tester.



Conséquence, c'est en visioconférence que se dérouleront ce mercredi le séminaire de rentrée du gouvernement et le Conseil des ministres. Une telle mesure n'avait plus été mise en place depuis le confinement.



Ce séminaire de rentrée "en mode confinement" abordera les priorités des prochains mois, dont le plan de relance et les mesures contre l'épidémie. Jean Castex avait, notamment, déjà indiqué ce mardi que la loi permettant d'imposer des restrictions de déplacements ou de rassemblements devrait "sûrement" être prolongée au-delà du 30 octobre.



Ce vendredi, un autre rendez-vous sans doute organisé en visioconférence – un conseil de défense spécial Covid – pourrait, lui, donner un feu vert à des tests plus simples et plus rapides et à un raccourcissement de la quatorzaine.



Un autre membre du gouvernement, Joël Giraud, Secrétaire d’État chargé de la Ruralité, avait partagé la voiture de Christian Prudhomme sur une étape du Tour de France, le 1er septembre dernier.





Joël Giraud s'est donc fait testé ce mardi, le résultat s'est avéré négatif. Puisque plus de sept jours ont passé depuis son contact avec le directeur du tour, le Secrétaire d’État a annoncé qu'il reprendrait ses activités dès ce mercredi.