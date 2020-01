Coumba Kane et son fameux "enlèvement" : Cette dame est une affabulatrice hors-pair

C'est une histoire à dormir debout qu'elle a servi aux gendarmes. A l'en croire, elle aurait été enlevée à Dakar mercredi dernier avant d'échapper à ses ravisseurs à Linguère, ville qu'elle aurait quitté à pied pour rejoindre Ndindy où elle a été prise en charge par la Dic. Les limiers l'ont transféré à Dakar où; depuis samedi elle est interrogée par la Section de recherches de la Gendarmerie nationale qui a pris le relais de la brigade de la Zone Franche, laquelle était à sa recherche depuis l'annonce de sa "disparition".

Son audition à la Caserne Samba Diéry Diallo a établi qu'elle a fabriqué toute cette affaire car elle passé tout son temps à changer de version. Elle avait affirmé avoir marché pendant quarante-huit heures pour rallier Touba après son évasion qui serait survenue quelque part à Linguère. Mais les enquêteurs n'ont constaté aucune trace de poussière sur ses chaussures. Elle prétendait par ailleurs que ses présumés ravisseurs l'auraient délesté de la somme de 80.000 Fcfa qu'elle avait par-devers elle au moment de son supposé kidnapping lorsqu'elle est entrée, comme elle le disait, dans cette voiture bleue qu'elle croyait être un clando.

C'est d'ailleurs parce qu'elle n'avait plus d'argent, disait-elle, qu'elle s'est faite transporter en charrette, par une bonne volonté, après sa prétendue évasion, avant sa fameuse marche. Problème : les enquêteurs ont trouvé sur elle de l'argent et, comme par hasard, Coumba Kane est incapable d'expliquer la présence de tous ces petits billets qui suggèrent qu'elle a pris de sa propre initiative une voiture, à Dakar, pour se rendre dans sa ville d'origine pour des raisons insoupçonnées.

De plus, elle affirme avoir été violée et, dans ses affaires, les gendarmes ont retrouvé un abaya. Elle explique la présence de ce vêtement dans ses affaires par le souci de ne pas rater les heures de prières alors que, lorsqu'elle sortait de chez elle, selon sa première version, elle devait se rendre au marché. A-t-on besoin de se prémunir d'un abaya pour aller au marché ?

Quoi qu'il en soit cette dame a inventé son histoire et il n'y a aucun doute. Pourquoi a-t-elle refusé un examen gynécologique pour établir si elle a eu ou non des rapports sexuels avec des tiers ? Son mari, qui a été convoqué pour être entendu devrait insister pour un test ADN afin d'établir la vérité qui, à n'en pas douter sera connue dans les heures à venir. Mais en attendant, son buzz raté pourrait lui coûter très cher car la gendarmerie a déployé d'énormes moyens pour la retrouver avant qu'elle ne réaparaisse comme par enchantement. Ses mensonges cachent sans doute une fugue amoureuse car il est établi que son histoire a été inventée de toutes pièces.













Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte

