Coup d’Etat en Guinée : l’UA suspend le pays et exige la libération d’Alpha Condé

L’Union Africaine a décidé vendredi de la suspension de la Guinée comme demandé mercredi par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « [le Conseil de sécurité décide ] conformément aux instruments normatifs pertinents de l’UA, de suspendre immédiatement la République de Guinée de toute participation à toutes les activités de l’Union Africaine, de ses organes et institutions, jusqu’à ce que l’Ordre Constitutionnel normal soit rétabli dans le pays », lit-on dans le communiqué de l’institution panafricaine



L’Union Africaine a aussi demandé à la junte de libérer immédiatement « le Président Alpha Condé » ainsi que les autres responsables arrêtés, sans conditions, tout en assurant leur sécurité et leur santé personnelles. Et, elle exige que les militaires retournent d’urgence et sans condition dans les casernes. Guinée news.org