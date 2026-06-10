Coupe du Monde 2026- Le tournoi sera lancé par trois cérémonies d'ouverture

La Coupe du monde 2026 s’ouvrira officiellement dès 19h30 avec ce que la FIFA présente comme «le plus grand spectacle au monde». Organisée à Mexico, cette cérémonie d’ouverture promet un show d’envergure. La liste des artistes annoncés évoque davantage celle d’un grand festival international que celle d’une cérémonie sportive. Fait inédit: trois cérémonies d’ouverture seront organisées en l’espace de seulement trente heures.





Shakira et J Balvin en tête d'affiche à Mexico



C'est le Mexique qui donnera le coup d’envoi des festivités. Ensuite, le show se tournera vers Toronto le 12 juin et Los Angeles le 13 juin. Un spectacle de 90 minutes mettra à chaque fois à l’honneur l’identité culturelle du pays hôte.





Les organisateurs mexicains ont notamment prévu de mettre en scène le célèbre «papel picado», ces décorations mexicaines en papier découpé qui symbolisent les célébrations populaires du pays. Côté musique, la programmation est particulièrement prestigieuse. Shakira, J Balvin et Burna Boy figurent parmi les vedettes annoncées. Les deux derniers participent d’ailleurs à l’une des chansons officielles de cette Coupe du monde.





À Toronto, la diversité canadienne à l'honneur



Le lendemain, Toronto prendra le relais avec un spectacle centré sur le concept de «Mosaik», une représentation de la diversité culturelle canadienne.

Dès 19h30, soit une heure et demie avant le coup d’envoi de la rencontre entre le Canada et la Bosnie, la cérémonie mettra en avant les communautés, les cultures et les différentes identités qui composent le pays. Sur scène, plusieurs artistes de renommée internationale sont attendus, notamment Michael Bublé et Alessia Cara.









Los Angeles pour conclure



Quelques heures plus tard seulement, dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis présenteront leur propre cérémonie à Los Angeles, avant le match entre les États-Unis et le Paraguay.

Le spectacle, annoncé comme la plus grande cérémonie d’ouverture jamais organisée dans le cadre d’une Coupe du monde, réunira notamment Katy Perry, Future et Anitta. Au-delà de la musique, cette cérémonie mettra l’accent sur plusieurs thèmes chers aux organisateurs: l’identité, l’ambition et l’énergie créative, autant de valeurs que les États-Unis souhaitent associer à l’événement.