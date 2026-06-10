FMI : ce qu’il faut savoir sur la mission du 15 juin prochain

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) est attendue au Sénégal à partir du 15 juin. Si certains espèrent l’annonce rapide d’un nouveau programme, cette étape ne devrait pas déboucher sur une décision formelle à son issue.



« Il s’agit plutôt d’une réunion technique dans la continuité des échanges entamés depuis un certain temps », confie une source proche du dossier, sous couvert d’anonymat.



Pour rappel, le dernier programme signé en 2024 avec le FMI avait été suspendu.



Lors de son passage à l’Assemblée nationale le mois dernier, le ministre de l’Économie, Cheikh Diba, avait indiqué avoir échangé avec le directeur du département Afrique du FMI, en vue de préparer la reprise formelle des négociations intervenue dès la semaine du 8 juin. L’objectif affiché est de parvenir à un accord sur les grands axes d’un nouveau programme avant le 30 juin 2026.





















































le Soleil