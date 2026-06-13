Coupe du monde 2026 - A Toronto, le Canada arrache un nul face à la Bosnie-Herzégovine

Entrée en lice contrastée pour le Canada. Contrairement au Mexique, vainqueur face à l’Afrique du sud la veille, le deuxième pays hôte de la Coupe du monde 2026 a dû se contenter d’un nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1). Le résultat aurait pu être bien pire, car les Bosniens ont bel et bien mené au score longtemps avant de défendre le fer face à des Canadiens brouillons. Ces derniers ont fini par trouver la faille grâce à un coaching payant. C’est la première fois de leur histoire qu’ils ne perdent pas un match dans la compétition. Un moindre mal.



Le Canada est toujours en quête de son premier succès en Coupe du monde. Mais après six défaites de suite, les Canadiens ont enfin stoppé l’hémorragie. Il a cependant encore fallu batailler pour lever la malédiction. À leur décharge, ils sont tombés sur une Bosnie-Herzégovine solide, tombeuse de l’Italie faut-il le rappeler, et assez sûre de ses forces. Les coéquipiers de la légende Edin Dzeko, resté sur le banc, ont ouvert le score sur un corner d’école. Bien tiré, il a été dévié au premier poteau par Sead Kolasinac puis conclu par Sasa Lukic (0-1, 21e).





Le Canada met fin à sa malédiction dans la douleur



Si la Bosnie-Herzégovine a fait preuve d’un réalisme incroyable, y compris en défense, ce fut tout le contraire pour le Canada. On pense à cette frappe totalement manquée de Jonathan David, plus que jamais en panne de confiance (17e). Une ouverture du score qui aurait pu tout changer, et éviter au Canada de courir après le score en butant sur une défense de fer. Et miraculée, à l’image de cette frappe de Richie Laryea déviée sur sa barre par Kolasinac (53e) ou encore du sauvetage sur sa ligne de Nikola Katic, sur une tête piquée de Tani Oluwaseyi (66e).

Heureusement pour les Canadiens, ces loupés frustrants ne les ont pas empêchés de continuer à y croire. Et c’est avec un coaching gagnant qu’ils ont fini par trouver la faille, grâce à l’entrée en jeu déterminante de Cyle Larin. À peine sur la pelouse, il a profité d’une bonne combinaison à trois et, surtout, d’une déviation de l’extérieur du pied de Promise David pour signer un bel enchaînement entre deux défenseurs (1-1, 79e). Il aurait même pu s’offrir un doublé sans une énième intervention décisive de la défense bosnienne. À l’arrivée, voilà qui met déjà du suspense dans ce groupe B, promis à la Suisse.